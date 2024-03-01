Кейт Уинслет рассказала о комичной съемке постельной сцены для сериала
Кейт Уинслет вспомнила, что оператора выгнали на съемках постельной сцены
Британская актриса Кейт Уинслет рассказала о комичной съемке постельной сцены для сериала «Режим». Ее слова приводит Daily Mail.
Звезда вспомнила, что двух человек выгнали со съемочной площадки из-за смеха во время сцены секса между героями. «Мы снимали пятый эпизод. Когда Елена (Уинслет) и Зубак (Маттиас Схунартс) занимались сексом, она закричала: "Не кусайся, не кусайся!"» — рассказала Уинслет.
Актриса уточнила, что на улицу отправили оператора «Режима» Альвина Кюхлера и одну из гримерш.
Ранее известный голливудский актер, звезда сериала «Ведьмак» Генри Кавилл раскрыл свое отношение к постельным сценам.
До этого координатор интимных сцен в кино Элль Макэлпайн рассказала, как звезды реагируют на подобные съемки.