Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
05:00, 14 марта 2024Среда обитания

Звезда «Старикам тут не место» решил избавиться от своего ранчо

Mansion Global: актер Джош Бролин выставил на продажу ранчо в Южной Дакоте
Джош Бролин

Джош Бролин. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Джош Бролин решил избавиться от своего бизоньего ранчо. За обширные владения в Южной Дакоте актер просит 31,7 миллиона долларов (2,9 миллиарда рублей), пишет Mansion Global.

Риелторы называют поместье актера настоящим трофеем. Ферма находится вблизи горной гряды Блэк-Хилс, неподалеку от национальной достопримечательности — горы Рашмор. Дом располагается в уединенном живописном местечке: на мили вокруг нет ни единой души. Участок занимает почти 11 тысяч гектаров. На его территории имеются природные источники и 800-метровый пруд. Лот представляет собой комплекс из трех зданий. В главном особняке разместились пять спален и столько же ванных. Один гараж пристроен к дому, а другой, рассчитанный на шесть машин, оборудован отдельно.

Материалы по теме:
Кто купил Америку Десять человек, которым на самом деле принадлежат земли США
Кто купил АмерикуДесять человек, которым на самом деле принадлежат земли США
30 августа 2016
Дорогое удовольствие. Богачи во всем мире строят себе дома и покупают поместья. Как выглядят их особняки изнутри?
Дорогое удовольствие.Богачи во всем мире строят себе дома и покупают поместья. Как выглядят их особняки изнутри?
Реклама
21 апреля 2020

На ранчо звезды фильма братьев Коэнов «Старикам тут не место» обитает немало животных. В его владениях можно увидеть оленей, антилоп, индеек и водоплавающих птиц. Кроме того, на ферме голливудской звезды пасутся бизоны: здесь их насчитывается порядка 1,8 тысячи. В стоимость сделки животные не входят. За роскошную фауну придется доплатить.

Ранее свое ранчо на продажу выставила коллега Бролина по цеху, Сандра Буллок. Свои владения в Южной Калифорнии актриса оценила в 6 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Намекнули, что этим не ограничится». Педиатр Бутрий уехал из России, отбыв десять суток ареста после интервью иноагенту

      В учебном центре ФБР произошел взрыв

      Стало известно о крушении вертолета с вахтовиками в российском регионе

      Звезда «Старикам тут не место» решил избавиться от своего ранчо

      Эксперты подсказали два пикантных способа избавиться от бессонницы без лекарств

      В Харьковской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

      Стало известно о подготовке США к конфликту с Россией в новом регионе

      В приграничном российском регионе сработали системы ПВО

      В Британии заявили об отсутствии угрозы Запада в адрес России

      США отказались от разработки артиллерии большой дальности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше