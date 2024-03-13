Звезда «Старикам тут не место» решил избавиться от своего ранчо

Mansion Global: актер Джош Бролин выставил на продажу ранчо в Южной Дакоте

Джош Бролин решил избавиться от своего бизоньего ранчо. За обширные владения в Южной Дакоте актер просит 31,7 миллиона долларов (2,9 миллиарда рублей), пишет Mansion Global.

Риелторы называют поместье актера настоящим трофеем. Ферма находится вблизи горной гряды Блэк-Хилс, неподалеку от национальной достопримечательности — горы Рашмор. Дом располагается в уединенном живописном местечке: на мили вокруг нет ни единой души. Участок занимает почти 11 тысяч гектаров. На его территории имеются природные источники и 800-метровый пруд. Лот представляет собой комплекс из трех зданий. В главном особняке разместились пять спален и столько же ванных. Один гараж пристроен к дому, а другой, рассчитанный на шесть машин, оборудован отдельно.

На ранчо звезды фильма братьев Коэнов «Старикам тут не место» обитает немало животных. В его владениях можно увидеть оленей, антилоп, индеек и водоплавающих птиц. Кроме того, на ферме голливудской звезды пасутся бизоны: здесь их насчитывается порядка 1,8 тысячи. В стоимость сделки животные не входят. За роскошную фауну придется доплатить.

Ранее свое ранчо на продажу выставила коллега Бролина по цеху, Сандра Буллок. Свои владения в Южной Калифорнии актриса оценила в 6 миллионов долларов.