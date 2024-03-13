Бывший муж Пугачевой раскрыл заработок певицы в СССР

Болдин заявил, что Пугачева получала 7 рублей и 50 копеек за концерт в СССР

Продюсер и третий супруг эстрадной певицы Аллы Пугачевой Евгений Болдин раскрыл заработок артистки во времена СССР. Его цитирует NEWS.ru.

«Алла Борисовна Пугачева получала семь рублей 50 копеек за сольный концерт. При этом билет, я помню, в Тбилиси в десятитысячном зале стадиона стоил с рук десять рублей. Доход от концерта шел государству», — сказал он, подчеркнув, что в то время у каждого артиста была своя ставка.

Ранее Евгений Болдин ответил на вопрос о том, простят ли артистку россияне. Бывший муж исполнительницы выразил уверенность в том, что она вернется в Россию и будет прощена народом, в отличие от ее супруга, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов).