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14:07, 13 марта 2024Культура

Бывший муж Пугачевой ответил на вопрос о прощении певицы россиянами

Экс-супруг Пугачевой Болдин заявил, что певицу простят после ее возвращения в РФ

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Продюсер и третий супруг эстрадной певицы Аллы Пугачевой Евгений Болдин ответил на вопрос о том, простят ли артистку россияне. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

Бывший муж исполнительницы выразил уверенность в том, что она вернется в Россию и будет прощена народом в отличии от ее супруга, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Алла всегда была патриоткой. Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят [в России]. Со временем. Многих не простят. Галкина, Валерия Меладзе не простят. Телевизионных деятелей, которые убежали, тоже не простят», — подчеркнул Болдин.

Он также рассказал, что во время гастролей за границей во времена СССР Пугачева постоянно защищала родину от нападок иностранных журналистов: «Сколько за границей, когда мы ездили, она выдержала, сколько несли гадостей там про нашу страну, она всех злопыхателей отбривала».

Ранее стала известна сумма заработка исполнительницы в России после выхода нового альбома.

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      Анастасия Астахова
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