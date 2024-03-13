Бывший муж Пугачевой ответил на вопрос о прощении певицы россиянами

Экс-супруг Пугачевой Болдин заявил, что певицу простят после ее возвращения в РФ

Продюсер и третий супруг эстрадной певицы Аллы Пугачевой Евгений Болдин ответил на вопрос о том, простят ли артистку россияне. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

Бывший муж исполнительницы выразил уверенность в том, что она вернется в Россию и будет прощена народом в отличии от ее супруга, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Алла всегда была патриоткой. Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят [в России]. Со временем. Многих не простят. Галкина, Валерия Меладзе не простят. Телевизионных деятелей, которые убежали, тоже не простят», — подчеркнул Болдин.

Он также рассказал, что во время гастролей за границей во времена СССР Пугачева постоянно защищала родину от нападок иностранных журналистов: «Сколько за границей, когда мы ездили, она выдержала, сколько несли гадостей там про нашу страну, она всех злопыхателей отбривала».

Ранее стала известна сумма заработка исполнительницы в России после выхода нового альбома.