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22:56, 13 марта 2024Экономика

Производитель Alpen Gold ответил на сообщения о поставках в Россию

РИА Новости: Mondelez продолжит поставки продукции в Россию в обычном режиме

Фото: Unsplash

Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International прокомментировал сообщения о том, что компания перестанет поставлять свои товары в магазины торговой сети «Лента». Об этом передает РИА Новости со ссылкой источник в Mondelez.

В пресс-службе компании уточнили, что «"ООО "Мон'дэлис Русь"» продолжает отгрузки продукции под брендами Alpen Gold и Milka партнерам в России в обычном режиме. В страну поставляют те же объемы товаров, что и в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Mondelez перестанет поставлять товары в магазины сети «Лента». Уточнялось, что по итогам переговоров партнеры решили отказаться от закупок по предложенным ценам, которые были выгодны покупателям.

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      Марина Совина
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