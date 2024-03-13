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20:17, 13 марта 2024Среда обитания

Домохозяек призвали избавляться от пятен на диване с помощью нашатыря

«БелНовости»: избавиться от пятен на диване удастся с помощью нашатыря

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Избавиться от пятен на диване удастся с помощью нашатыря. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, нашатырный спирт в сочетании с лимонным соком является эффективным средством очистки дивана от пятен, которое позволит убрать с мебели даже жирные следы. Для его приготовления следует смешать лимонный сок с нашатырем в соотношении 1:2, после чего нанести на проблемную область и потереть. При этом эксперты предупредили, что перед применением средство необходимо протестировать на незаметном участке, так как под воздействием лимонного сока ткань обивки может стать светлее.

Ранее домохозяйкам посоветовали при появлении желтизны на пластике в доме, в том числе на пластиковых окнах, убирать ее с помощью димексида.

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      Полина Кислицына
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