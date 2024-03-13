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08:45, 13 марта 2024Среда обитания

Назван способ убрать желтизну на пластике в доме

«БелНовости»: убрать желтизну на пластике поможет димексид

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Убрать желтизну с пластиковых поверхностей в доме, в том числе с окон, поможет димексид. Простой способ справиться с проблемой назвали эксперты издания «БелНовости».

Средство можно купить в аптеке. Им необходимо пропитать губку, которой следует протереть загрязненную поверхность. Наиболее проблемные участки рекомендуется обрабатывать дольше остальных. Затем димексид нужно смыть и протереть поверхность куском ткани.

Эксперты предупреждают, что в некоторых случаях загрязнение не удастся устранить полностью за одну процедуру. В таком случае поверхность стоит обработать повторно.

Ранее домохозяйкам раскрыли способ надолго избавиться от пыли на мебели. В этом поможет самодельное средство из уксуса и воды.

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      Александра Качан
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