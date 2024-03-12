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09:07, 12 марта 2024Среда обитания

Назван простой способ избавиться от пыли на мебели надолго

«БелНовости»: избавиться от пыли на мебели надолго удастся с помощью уксуса

Фото: Unsplash

Убрать пыль на мебели в доме надолго удастся с помощью уксуса. Простой способ избавиться от загрязнений назвали эксперты издания «БелНовости».

Вместо того чтобы проводить небольшую уборку ежедневно или через день, специалисты предложили взять глубокую емкость, налить в нее литр воды и добавить 200 миллилитров столового уксуса, после чего протереть получившимся раствором поверхности в доме. Они пояснили, что благодаря средству на мебели появится защитный пылеотталкивающий слой, благодаря которому вредные частицы не будут оседать на ней так часто. Эксперты добавили, что избавиться от резкого запаха уксуса после уборки позволит проветривание помещений.

Ранее в марте домохозяек призвали класть использованные чайные пакеты в унитаз.

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      Полина Кислицына
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