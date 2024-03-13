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09:40, 13 марта 2024Россия

Дрон ВСУ сдетонировал и повредил дома в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ сдетонировал и повредил дома в белгородском селе Призначное

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Дрон, сброшенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), сдетонировал в селе Призначное в Прохоровском районе Белгородской области и повредил два частных дома. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Глава отметил, что в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал. «В результате взрыва есть разрушения в двух частных домовладениях: в одном повреждена кровля, во втором — пристройка и забор», — пояснил Гладков.

Кроме того, оказался поврежден один легковой автомобиль. На место происшествия выехали представители экстренных служб, подчеркнул белгородский губернатор.

Ранее сообщалось, что в белгородском селе Графовка обломки беспилотника упали на жилой дом. Сведений о пострадавших не поступало.

13 марта в Белгородской области сбили два беспилотника в Новооскольском городском округе, три — в Губкинском, еще один — в Красненском районе.

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      Анна Щербакова
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