В россйиском регионе обломки беспилотника упали на жилой дом

Белгородский губернатор Гладков: в Графовке обломки дрона упали на жилой дом

В селе Графовка Шебекинского городского округа обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Часть обломков беспилотника попала в частный жилой дом — выбиты окна, есть повреждения внутри дома, часть обломков приземлилась в огороде. Оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что беспилотник в регионе был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал.

13 марта в Белгородской области сбили два беспилотника в Новооскольском городском округе, три – в Губкинском, еще один — в Красненском районе. Помимо этого, под удар попало Шебекино — там ранения получил сотрудник промышленного предприятия, его госпитализировали.

Всего за минувшую ночь, по данным Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 58 беспилотников над территорией России.