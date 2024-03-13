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07:25, 13 марта 2024Россия

Мужчина пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ Шебекино пострадал сотрудник предприятия

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Ранения получил сотрудник промышленного предприятия, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший — это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины», — сообщил Гладков.

Губернатор уточнил, что пострадавшего доставили в городскую больницу Белгорода, ему оказывается вся необходимая помощь медиков.

Шебекино впоследствии подверглось повторному обстрелу со стороны Украины, из-за чего оказались выбиты окна в нескольких квартирах, также началось задымление в боксе промышленного предприятия. Часть населенных пунктов временно осталась без света. На месте происшествия работают оперативные службы.

Днем ранее, 12 марта, ВСУ атаковали здание администрации Белгорода, из-за чего пострадали два человека — они получили осколочные ранение и контузию.

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      Анастасия Шейкина
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