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20:06, 13 марта 2024Мир

ЕС согласовал увеличение фонда военной помощи Украине

ЕС согласовал увеличение фонда военной помощи Украине на 5 миллиардов евро

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза согласовали увеличение фонда военной помощи Украине на пять миллиардов евро в 2024 году. Об этом сообщает Reuters.

«Послы 27 стран-членов Евросоюза договорились о преобразовании Европейского фонда мира, чтобы предоставить Украине дополнительный бюджет [на военные поставки]», — говорится в сообщении бельгийского председательства в Совете Евросоюза.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал направить прибыль от замороженных активов России на оборону Украины. По его словам, данные ресурсы можно будет использовать для обеспечения дополнительной военной поддержки Киева через Европейский фонд мира.

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      Виктория Кондратьева
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