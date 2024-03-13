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15:17, 13 марта 2024Россия

Еще одно приграничное село подверглось атаке со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Тишанка со стороны ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, обстрел повредил хозпостройку в одном частном жилом владении. На место прибыли оперативные службы, подомовой обход продолжается, добавил Гладков.

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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