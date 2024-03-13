Еще одно приграничное село подверглось атаке со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Тишанка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, обстрел повредил хозпостройку в одном частном жилом владении. На место прибыли оперативные службы, подомовой обход продолжается, добавил Гладков.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород двумя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Вячеслав Гладков пояснил, что одно из устройств врезалось в многоквартирный дом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.