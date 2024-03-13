ВСУ атаковали Белгород двумя беспилотниками самолетного типа

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали Белгород двумя БПЛА самолетного типа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что одно из устройств врезалось в многоквартирный дом. В результате взрыва никто не пострадал, были выбиты окна в нескольких квартирах, а также повреждены фасад и кровля здания, отметил Гладков.

«От взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях», — написал губернатор приграничного региона.

Второй украинский беспилотник упал в реку, обошлось без последствий, добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что при падении БПЛА в белгородском селе Богословка была повреждена линия газоснабжения.

По информации властей, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.