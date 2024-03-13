Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:48, 13 марта 2024Россия

В Белгородской области БПЛА повредил линию газоснабжения

Губернатор Гладков: в Белгородской области БПЛА повредил линию газоснабжения
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губкинский городской округ Белгородской области атакован тремя беспилотниками самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших нет. Однако при падении беспилотника в селе Богословка повреждена линия газоснабжения, отметил Гладков.

Ранее село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны ВСУ. Атака также велась с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение.

Всего, по подсчетам Минобороны, в ночь на субботу, 9 марта, над территорией России сбили 47 беспилотников. Над Ростовской областью сбили 41 беспилотник, один украинский дрон поразили над Белгородской областью, два — над Курской, еще три — над Волгоградской.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Расставим многие точки над i». Телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью Путина

      Над Курской областью сбили еще один беспилотник

      Скандальная порномодель собралась переспать с сотней студентов на камеру

      Мужчина пожаловался на постоянные измены жены и получил совет

      Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

      В Курской области ПВО сбила три беспилотника

      На Украине назвали ставшее сокрушительной угрозой оружие России

      В Белгородской области БПЛА повредил линию газоснабжения

      В ДНР рассказали о пленении раненых бойцов ВСУ в Невельском

      В России рассказали о защите от Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше