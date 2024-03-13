Губернатор Гладков: в Белгородской области БПЛА повредил линию газоснабжения

Губкинский городской округ Белгородской области атакован тремя беспилотниками самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавших нет. Однако при падении беспилотника в селе Богословка повреждена линия газоснабжения, отметил Гладков.

Ранее село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны ВСУ. Атака также велась с помощью БПЛА, который сбросил взрывное устройство на частное жилое домовладение.

Всего, по подсчетам Минобороны, в ночь на субботу, 9 марта, над территорией России сбили 47 беспилотников. Над Ростовской областью сбили 41 беспилотник, один украинский дрон поразили над Белгородской областью, два — над Курской, еще три — над Волгоградской.