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09:37, 13 марта 2024Из жизни

Мужчина выловил крупную рыбу и побил 32-летний рекорд

Житель США выловил малоротого окуня весом 3,7 кг и побил рекорд штата Индиана

Фото: Michal Dziekonski / Unsplash

В США житель штата Индиана поймал крупного малоротого окуня и побил рекорд, который держался с 1992 года. Об этом сообщает Reporter-Times.

Новое достижение установил Рекс Ремингтон во время рыбалки на озере Монро. Ему удалось выловить рыбу весом 3,7 килограмма. Предыдущий рекордный малоротый окунь, выловленный в штате 32 года назад, весил 3,3 килограмма.

60-летний Ремингтон рассказал, что рыбачит на озере Монро всю жизнь. «Я помню, как ходил на озеро еще в детстве. Мама и папа много лет занимались рыбалкой, а мне сейчас 60. Сколько я целенаправленно охочусь за окунями? Лет 30-40», — рассказал мужчина.

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После того как он выловил рекордную рыбу, ее пришлось срочно отвезти в супермаркет для измерения. Там живого окуня взвесили на сертифицированных весах и официально зарегистрировали достижение. После этого Ремингтон отпустил свой улов обратно в озеро в присутствии представителей Департамента природных ресурсов Индианы.

Ранее сообщалось, что в США подросток из штата Флорида поймал гигантскую рыбу и побил собственный рекорд. Благодаря помощи товарищей ему удалось выловить гуаса весом более 100 килограммов.

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      Никита Савин
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