Глава ФПБК предложил лишить денег и концертов Орбакайте и Глюкозу

Глава ФПБК Бородин: не определившихся с позицией артистов следует лишить денег

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой лишить артистов, которые покинули Россию или «не определились со своей позицией», возможности зарабатывать на территории РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В качестве примеров общественный деятель привел певицу Аллу Пугачеву и шоумена Александра Ревву, которые покинули РФ, а также исполнительниц Кристину Орбакайте и Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, которые продолжают зарабатывать в стране, однако «не озвучивают своего мнения по поводу политической ситуации».

Бородин предложил на законодательном уровне запретить вышеупомянутым деятелям культуры вести публичную и концертную деятельность, а также выступать в эфирах федеральных СМИ. Глава ФПБК считает, что подобные артисты «наживаются на гражданах собственной страны», а также утверждает, что никому неизвестно, куда те тратят заработанные деньги.

Ранее Виталий Бородин высказался об отъезде певицы Кристины Орбакайте в США.