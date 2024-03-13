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14:04, 13 марта 2024Культура

Глава ФПБК высказался об отъезде Орбакайте в США

Глава ФПБК Бородин заявил, что отъезд Орбакайте в США был предсказуем

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался об отъезде певицы Кристины Орбакайте в США. Свою позицию он высказал в Telegram-канале.

Активист заявил, что такой шаг артистки был предсказуем. «Буквально вчера в своем выпуске сказал, пусть Орбакайте едет в Америку и там выступает за 200 долларов, так как больше ей там никто не заплатит. Что вы думаете? Утром уже во всех новостях, что Орбакайте реально будет выступать в США в ближайшее время», — написал он.

Бородин отметил, что он может угадать все действия отечественных звезд «на 10 шагов вперед». Глава ФПБК высказал мнение, что при столкновении с трудностями многие из них последуют примеру Орбакайте. «Эта публика нам уже ясна», — заключил он.

Ранее стало известно, что Орбакайте даст концерт в одном из баров США на фоне отмен выступлений в России.

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      Мария Рюрикова
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