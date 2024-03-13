Орбакайте даст концерт в баре США на фоне отмен выступлений в России

Орбакайте выступит в одном из баров США на фоне отмен концертов в России

Российская певица Кристина Орбакайте даст концерт в одном из баров США на фоне отмен выступлений в России. Об этом представители американского заведения Level, в котором артистка планирует выступить, объявили в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В публикации отметили, что Орбакайте выйдет на сцену 20 апреля и исполнит свои самые известные хиты в честь первой годовщины со дня открытия бара, расположенного в американском городе Бруклине.

Ранее появилась информация, что выступление Кристины Орбакайте в Кремлевском дворце в последний момент отменили. Причиной этого решения стали антироссийские высказывания ее матери Аллы Пугачевой.

Позже представитель площадки заявил, что исполнительница с самого начала не планировала выступать в рамках проводимого шоу.

До этого концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке и Чите.