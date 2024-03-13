Ида Галич в образе жены мафиози пришла на футбольный матч

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич в образе жены мафиози пришла на матч футбольного клуба ЦСКА. Соответствующие публикации появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя инфлюэнсерша выбрала для мероприятия шубу длины макси с анималистическим черно-оранжевым принтом. Кроме того, она примерила черные прямые брюки, водолазку и остроносые сапоги на каблуках.

Также знаменитость дополнила образ прямоугольной сумкой с золотистой фурнитурой, солнцезащитными очками в оправе «кошачий глаз», серьгами-пуссетами и кольцами на пальцах. В то же время она накрасила губы красно-коричневой помадой и распустила волосы, сделав прическу с объемом у корней.

В январе сообщалось, что наряды эстетики Mob wife («жена мафиози») стали новым трендом в 2024 году. Данный стиль вдохновлен образами жен мафиози из фильмов. Последовательницы модного течения носят шубы, платья с анималистическими принтами и массивные золотые украшения.

