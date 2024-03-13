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20:32, 13 марта 2024Среда обитания

Известный драматург назвал лучший город

Драматург Иван Угаров назвал Москву лучшим городом

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Известный российский драматург Иван Угаров заявил, что считает Москву лучшим городом, в который ему всегда хочется возвращаться. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Угаров отметил, что, хотя он и не родился в столице, приезжать на свою малую родину ему не хочется. «А в Москву возвращаться всегда хочется, потому что я ее люблю. Здесь я прожил практически всю жизнь», — рассказал он. Драматург также ответил на вопрос о том, чем Москва лучше других городов мира. По его словам, российская столица превосходит их своей уникальностью, «она одна такая». Угаров добавил, что не представляет свою жизнь ни в каком другом месте, кроме Москвы.

Ранее советский и российский музыкант Стас Намин назвал Москву лучшим городом для жизни.

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      Полина Кислицына
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