Известный драматург назвал лучший город

Драматург Иван Угаров назвал Москву лучшим городом

Известный российский драматург Иван Угаров заявил, что считает Москву лучшим городом, в который ему всегда хочется возвращаться. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Угаров отметил, что, хотя он и не родился в столице, приезжать на свою малую родину ему не хочется. «А в Москву возвращаться всегда хочется, потому что я ее люблю. Здесь я прожил практически всю жизнь», — рассказал он. Драматург также ответил на вопрос о том, чем Москва лучше других городов мира. По его словам, российская столица превосходит их своей уникальностью, «она одна такая». Угаров добавил, что не представляет свою жизнь ни в каком другом месте, кроме Москвы.

Ранее советский и российский музыкант Стас Намин назвал Москву лучшим городом для жизни.