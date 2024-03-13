Крупнейшая нефтегазовая компания объявила о массовых сокращениях

Bloomberg: Shell сократит 20 % сотрудников отдела по слияниям и поглощениям

Британская Shell объявила о массовых сокращениях. О том, что крупнейшая нефтегазовая компания уволит 20 процентов персонала отдела, занимающегося слияниями и поглощениями, сообщает Bloomberg.

Компания продолжает реструктуризацию своих бизнес-подразделений в попытке сократить расходы и добиться цели экономии двух-трех миллиардов долларов. Новый этап увольнений затронет подразделение, которое меньше всего пострадало от прошлого сокращения рабочих мест. В нем заняты несколько сотен человек.

Назначенный в январе 2023 главный исполнительный директор Shell Ваэл Сава пообещал быть «безжалостным» в повышении эффективности и доходности для инвесторов. По словам финдиректора Шинейд Горман, в феврале структурная экономия уже составила более миллиарда долларов.

В 2022 году персонал Shell вырос с 83 до 93 тысяч человек. Годовой отчет по итогам 2023 года компания должна опубликовать на днях.

Ранее стало известно, что ушедший из России производитель спортивной одежды и обуви Nike может уволить около 1600 сотрудников. Массовые увольнения затронут примерно два процента персонала. Решение об сокращении штата принято в попытке уменьшить расходы.