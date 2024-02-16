Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:39, 16 февраля 2024Экономика

Ушедшая из России американская компания начнет массовые сокращения персонала

WSJ: Nike сократит два процента всего штата компании

Фото: Jon Cherry / Reuters

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike может уволить около 1600 сотрудников. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает издание The Wall Street Journal.

Массовые сокращения затронут примерно два процента всего персонала фирмы. Отмечается, что решение об уменьшении численности штата было принято в попытке сократить расходы. Издание отмечает, что увольнения начнутся уже 16 февраля, а второй их этап завершится к концу марта. Генеральный директор бренда Джон Донахью сообщил, что компания собирается увеличить инвестиции в такие категории, как одежда для бега, женская одежда и бренд Jordan.

Материалы по теме:
Белые страдания Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Белые страданияМодные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
21 апреля 2021
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев» Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
24 ноября 2020

Nike принял решение об окончательном уходе с российского рынка на фоне ситуации с Украиной летом 2022 года. В марте того же года компания прекратила работу интернет-магазина в РФ, затем закрылись и офлайн-магазины.

Уже в ноябре 2022 года первая торговая точка Nike под новым брендом NSP открылась в Москве, в Outlet Village «Белая Дача». Отмечалось, что бренд выкупила российская мультибрендовая сеть Sport Point. При этом ассортимент, по оценкам покупателей, остался прежним.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили чешскую ракетную установку, которая атаковала Белгород. В чем ее особенность?

      Агата Муцениеце снялась без макияжа в самолете

      Россиянин поссорился с сестрой сожительницы и поджег ее

      В России высказались о планах Украины купить у Турции новейшие истребители

      Врач предостерег россиян от проросшей картошки

      Зеленский прилетел в Германию

      Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

      Украинская артистка раскритиковала спевшего ее песню в ДНР Киркорова

      Три страны ЕС заблокировали решение о закупке снарядов для Украины вне блока

      Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше