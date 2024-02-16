Ушедшая из России американская компания начнет массовые сокращения персонала

WSJ: Nike сократит два процента всего штата компании

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike может уволить около 1600 сотрудников. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает издание The Wall Street Journal.

Массовые сокращения затронут примерно два процента всего персонала фирмы. Отмечается, что решение об уменьшении численности штата было принято в попытке сократить расходы. Издание отмечает, что увольнения начнутся уже 16 февраля, а второй их этап завершится к концу марта. Генеральный директор бренда Джон Донахью сообщил, что компания собирается увеличить инвестиции в такие категории, как одежда для бега, женская одежда и бренд Jordan.

Nike принял решение об окончательном уходе с российского рынка на фоне ситуации с Украиной летом 2022 года. В марте того же года компания прекратила работу интернет-магазина в РФ, затем закрылись и офлайн-магазины.

Уже в ноябре 2022 года первая торговая точка Nike под новым брендом NSP открылась в Москве, в Outlet Village «Белая Дача». Отмечалось, что бренд выкупила российская мультибрендовая сеть Sport Point. При этом ассортимент, по оценкам покупателей, остался прежним.