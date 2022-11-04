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21:38, 4 ноября 2022Экономика

Магазин Nike заработал в Москве под новым названием

Магазин спортивной одежды Nike открылся в Москве под новым названием NSP

Фото: Cfoto/ Globallookpress.com

Магазин спортивной одежды Nike открылся в Москве под новым названием NSP 4 ноября. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что бренд выкупила российская мультибрендовая сеть Sport Point. При этом ассортимент, по оценкам покупателей, остался прежним.

Первая из торговых точек под новым именем открылась в Outlet Village «Белая Дача».

Ранее стало известно, что немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas начал отказываться от части своих магазинов в России.

В марте ретейлер Adidas приостановил деятельность в стране вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma. Владелец отечественной марки одежды Yamal, в свою очередь, заявил, что готов занять освободившуюся нишу.

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Марина Совина
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