Adidas приостановил работу сайта и приложения в России

Adidas AG приостановил работу сайта и приложения в России, магазины закроются 14 марта

Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG приостановил работу сайта и приложения в России, магазины закроются 14 марта. Сообщение опубликовано на сайте российской службы Adidas, передает РИА Новости.

«Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18:00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно», — говорится в сообщении. Также указывается, что жители России смогут просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна.

Ранее работу на территории России приостановил немецкий производитель спортивных товаров Puma. Помимо этого, марка приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike и другими крупными компаниями.