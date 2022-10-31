Adidas начал отказываться от магазинов в России

Немецкий бренд Adidas откажется от части магазинов в России для оптимизации расходов

Немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas начал отказываться от части своих магазинов в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежду Цветкову.

Речь идет о неформатных магазинах и слабых с точки зрения оборотов торговых точках, пояснила специалистка. Известно, что всего бренд развивает около 800 магазинов на территории страны. При этом, какое количество из них может полностью закрыться, на данный момент не уточняется.

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, подобная оптимизация расходов — логичное управленческое решение для компании, которая пока не приняла окончательного решения об уходе или, напротив, возобновлении своей деятельности на российском рынке.

В марте ретейлер Adidas приостановил деятельность в стране вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma. Владелец отечественной марки одежды Yamal, в свою очередь, заявил, что готов занять освободившуюся нишу.