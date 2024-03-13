Лавров заявил о создании альянса подсанкционных стран

Глава МИД России Лавров: альянс подсанкционных стран скажет свое веское слово

Государства, находящие под санкциями Запада, создают альянс и готовятся совместно ответить на ограничительные меры. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Попечительского совета фонда имени А.М. Горчакова. Его цитирует РИА Новости.

«Это достаточно серьезный альянс единомышленников, который, я убежден, еще скажет свое веское слово по всем этим вопросам», — предупредил глава МИД, отметив сближение позиций подсанкционных стран.

Лавров добавил, что в мире усиливается многополярность из-за «агонии Запада». По словам дипломата, переход многих стран на национальные валюты говорит об их готовности к «санкционной дубинке» со стороны западных государств, теряющих позиции в мире.

4 марта глава МИД заявил, что приглашал послов европейских стран на встречу для обсуждения предстоящих выборов президента России, однако получил отказ за два дня до мероприятия.