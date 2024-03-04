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15:21, 4 марта 2024Мир

Лавров рассказал об отказе послов ЕС встретиться перед выборами в России

Лавров рассказал об отказе послов ЕС встретиться за два дня до встречи
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что приглашал на встречу послов стран Европейского союза (ЕС) для разъяснений перед выборами президента России, но они отказались за два дня до встречи. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у российской стороны накопилось много материалов о том, как посольства стран европейского объединения в Москве готовятся к выборам президента, включая создание каких-то поддерживающих проектов для несистемных оппозиционеров.

«Мы, собрав такую информацию, пригласили всех послов ЕС, по-моему, недели полторы назад на встречу со мной, на которой я просто хотел как министр иностранных дел послам, руководителям дипломатических миссий рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим», — сказал дипломат.

При этом официальный представитель ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель не готов сказать заранее, признает ли объединение результаты выборов президента России в марте этого года. Он отметил, что ЕС совершенно точно не признает результаты выборов на новых российских территориях.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия не станет «спасать лицо» Запада по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что, если Запад неожиданно захочет изменить свою позицию и прийти к мирным переговорам, он «потеряет лицо».

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      Семен Александров
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