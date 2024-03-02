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14:49, 2 марта 2024Мир

Лавров заявил об отказе России «спасать лицо» Запада

Лавров заявил об отказе России «спасать лицо» Запада по теме Украины

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия не станет «спасать лицо» Запада по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По его мнению, сейчас западные лидеры активно продвигают формулу президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. В то же время, добавил министр иностранных дел, если Запад неожиданно захочет изменить свою позицию и прийти к мирным переговорам, он «потеряет лицо».

Лавров отметил, что в политике такой шаг всегда одобряется, но только если это помогает достижению мира. «Мы не будем мешать им это сделать таким способом, чтобы им казалось, что они спасли свое лицо. Но сейчас ничего подобного даже не просматривается», — добавил глава МИД России.

Помимо этого, Лавров высказался о перспективах мирной конференции в Швейцарии по Украине. Он сообщил, что Москва не слишком полагается на услуги Берна. «Швейцария традиционно была местом проведения и страной, которая всячески помогала достигать компромиссов и договоренностей на переговорах благодаря своему нейтралитету. Нейтралитет она уже давно утратила», — сказал министр.

1 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Украину немедленно начать переговоры с Россией. «Возможны два сценария: когда время играет на руку ЕС и Украины, конфликт продолжается, еще вариант — время играет на руку России», — сказал он.

В то же время, как стало известно, американские и европейские чиновники скептически оценивают перспективы мирных переговоров Украины и России. Западные политики также отвергают возможность заключения любых сделок до президентских выборов в Соединенных Штатах.

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