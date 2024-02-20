В ЕС не определились с признанием российских выборов

Стано: ЕС не готов заранее заявить о признании выборов президента России

ЕС не готов сказать заранее, признает ли объединение результаты выборов президента России в марте этого года. Об этом заявил официальный представиль Евросоюза Петер Стано, сообщает Reuters.

«Мы должны увидеть, что реально произойдет, мы не можем заранее предсказывать, признаем мы выборы или нет», — ответил чиновник, отметив, что ЕС совершенно точно не признает результаты выборов на новых российских территориях.

Ранее МИД России объяснил отказ приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента. В качестве причин были указаны политическая ангажированность и неадекватные требования организации.

Выборы президента в России будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о своем участии 8 декабря. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на предвыборные мероприятия у Путина остается мало времени, так как график президента у него в приоритете.