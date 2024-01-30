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17:24, 30 января 2024Мир

Москва объяснила отказ приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента

МИД: Россия не пригласит БДИПЧ ОБСЕ на выборы из-за их плохой репутации

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

МИД России не пригласит представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в качестве наблюдателей на предстоящие выборы российского президента из-за их плохой репутации, политической ангажированности и неадекватных требований. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В МИД напомнили, что 29 января представитель БДИПЧ сослался на отсутствие приглашения от российской стороны в качестве причины отказа от поездки. «Даже когда БДИПЧ [ранее] получало приглашение, оно неоднократно самоустранялось от мониторинга, поскольку выдвигало ультимативные и необоснованные требования, которые Российская Федерация, как и другие страны, не обязана выполнять», — объяснили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что по мнению Москвы БДИПЧ ОБСЕ «фактически выполняет политический заказ, нарушая принципы объективности, непредвзятости и профессионализма», и поэтому бюро не обладает правом на проведение электорального мониторинга на будущих выборах

«При таком положении вещей миссии БДИПЧ ОБСЕ, в отличие от организаций с незапятнанной репутацией, придерживающихся принципов объективности и непредвзятости, нечего делать на предстоящих выборах Президента Российской Федерации», — резюмировали в МИД.

Выборы президента в России будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о своем участии 8 декабря. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на предвыборные мероприятия у Путина остается мало времени, так как график президента у него в приоритете.

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      Виктория Кондратьева
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