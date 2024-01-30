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12:35, 30 января 2024Россия

Песков переадресовал вопрос о содержании предвыборной кампании Путина

Песков переадресовал вопрос о предвыборной кампании Путина в его штаб

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о содержании предвыборной кампании Владимира Путина в его избирательный штаб. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что на предвыборные мероприятия у Путина остается мало времени, так как график президента в приоритете.

«Что касается предвыборных мероприятий в качестве кандидата [в президенты РФ], вам нужно обращаться в штаб кандидатский», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какой будет предвыборная кампания Путина.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

В избирательной кампании, как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.

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      Никита Абрамов
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