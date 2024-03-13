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14:41, 13 марта 2024Культура

Лолита рассказала о своих отношениях с Ивлеевой после «голой вечеринки»

Лолита рассказала, что не прерывала общение с Ивлеевой после «голой вечеринки»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Певица Лолита Милявская рассказала о своих отношениях с блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой после «голой вечеринки». Слова артистки на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ цитирует News.ru.

Лолита отметила, что не прерывала общение с блогершей после скандального мероприятия. «И с Настей, и с Ксенией [Собчак общалась]. Могу сказать, что мы не прерывали ни на шаг человеческое отношение друг к другу. И мы очень заботливо друг к другу относимся», — рассказала она.

Певица заявила, что считает судьбоносной свою «отмену» после участия в провокационной вечеринке. Лолита пояснила, что в ее жизни возникла вынужденная передышка. «Иначе я бы лежала уже в больнице с каким-нибудь тяжелым заболеванием, потому что я была настолько выдохшаяся, мне нужен был отдых. Я считаю, что бог меня правильно убрал отовсюду», — заключила она.

Ранее стало известно, что впервые после «отмены» Лолита вернется на сцену. Певица будет вести премию МУЗ-ТВ 14 июня.

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      Мария Рюрикова
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