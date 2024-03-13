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12:06, 13 марта 2024Культура

Лолита впервые вышла в свет после «отмены»

Певица Лолита появилась на мероприятии МУЗ-ТВ после «отмены»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская впервые вышла в свет после «отмены». Артистка появилась на мероприятии телеканала МУЗ-ТВ, кадрами с места событий поделился портал «Страсти».

Певица пришла на пресс-завтрак премии телеканала. Артистка надела на мероприятие длинное вязаное платье с открытыми плечами и туфли на каблуках.

Известно, что Лолита будет вести премию МУЗ-ТВ 14 июня. Руководителями церемонии также выбраны певица Ольга Бузова, актер Владимир Маркони и телеведущая Лера Кудрявцева.

Ранее Лолита уехала из России в Болгарию после отмены концертного тура. Выступления артистки сорвались после ее участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

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      Мария Рюрикова
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