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18:43, 29 февраля 2024Культура

Лолита уехала из России после отмены концертного тура

Лолита уехала из России в Болгарию после отмены концертного тура

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская уехала из России в Болгарию после отмены концертного тура. О жизни в своем заграничном доме артистка рассказала в Telegram.

Лолита показала подписчикам свой участок и выращенную на нем ель. «Когда два раза в год, попадая на "дальнюю дачу", окунаешься в садоводство», — подписала она публикацию.

Певица также рассказала, что поменяла билеты на самолет в Россию из-за собаки, получившей травмы. «Боцман вступил в неравную драку с двумя пастушьими собаками. Раны были серьезными, без доктора никуда. Должна была убедиться, что пес без меня теперь справится», — написала она.

Ранее стало известно о полной отмене юбилейного тура Лолиты по России после ее участия в «голой вечеринке». После многочисленных отмен концертов в разных городах артистка заявила, что займется восстановлением храма в одном из новых российских регионов.

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      Мария Рюрикова
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