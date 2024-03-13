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13:43, 13 марта 2024Культура

Лолита высказалась о своем возвращении на сцену после «голой вечеринки»

Певица Лолита призналась, что в последнее время «работала за еду»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Лолита Милявская высказалась о своем возвращении на сцену после «голой вечеринки» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Слова артистки с мероприятия телеканала МУЗ-ТВ цитирует KP.RU.

В своей речи Лолита призналась, что столкнулась с трудностями после «отмены». «Последнее время я работаю за еду и польщена честью, что здесь меня угощают. Я привыкла стричь кусты, не знаю, как получится подстричь микрофон в очередной раз. Я буду заниматься сценоречью», — заявила артистка.

Артистка пообещала, что на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ она будет «очень скромно одета». «Я буду единственным скучным ведущим. А мои коллеги — самые лучшие, умные, ироничные, зажигательные», — заключила она.

Ранее певица впервые вышла в свет после «отмены», появившись на пресс-завтраке телеканала. Стало известно, что Лолита будет вести премию МУЗ-ТВ 14 июня. Руководителями церемонии также выбраны певица Ольга Бузова, актер Владимир Маркони и телеведущая Лера Кудрявцева.

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      Мария Рюрикова
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