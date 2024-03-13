Макрон решил с помощью Украины победить Ле Пен на выборах в Европарламент

Bloomberg: Макрон сделал Украину центральной темой на выборах в Европарламент

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал конфликт на Украине центральной темой на выборах в Европейский парламент из-за желания поставить в сложное политическое положение главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Президент Франции (...) представил европейские выборы в июне как экзистенциальную борьбу за континент и решающую роль в битве Украины (...) Столкнувшись с опросами общественного мнения, которые предсказывают, что Ле Пен победит его партию как минимум на 10 процентных пунктов, Макрон изобразил ее союзницей российского президента [Владимира Путина]», — отмечается в материале издания.

Одним из таких примеров политики Макрона стало решение провести голосование в Национальном собрании (парламенте Франции) по вопросу одобрения соглашения о гарантиях безопасности Украине. Как отмечают авторы, Макрон хотел поставить в тупик Ле Пен, которая формально заявляет о поддержке Украины и отрицает связи с Россией. В результате депутаты «Национального объединения» воздержались от голосования.

Ранее Макрона обвинили в противоречивой политике по отношению к Украине. В частности, по данным Кильского института Германии, Франция отстает от других государств Запада в масштабах военной поддержки Киева. При этом французский лидер позволял себе ряд заявлений, воспринимаемых как упрек властям Германии в отношении политики по конфликту на Украине.