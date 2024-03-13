Францию обвинили в противоречивой политике по отношению к Украине

Politico: Франция мало помогает Киеву вопреки ее воинственной риторике

Воинственная риторика президента Франции Эммануэля Макрона разошлась с действиями Франции по поддержке Украины. Об этом пишет Politico.

Статистика Кильского института Германии показывает, что Франция отстает от других государств Запада в масштабах военной поддержки Украины с февраля 2022 года по октябрь 2023 года. В частности, совокупная помощь Франции составила 640 миллионов евро, в то время как Германия, занимающая более умеренную позицию, за это время выделила Киеву 1,7 миллиарда евро.

Во Франции оспаривают обвинения в противоречивой политике и заявляют, что помощь Франции имеет большое значение для Украины.

Издание приводит слова министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, заверившего, что Франция «обещает лишь то, что может выполнить, и выполняет то, что обещает».

Ранее воинственную риторику Макрона по украинскому вопросу объяснили его желанием стать главным атлантистом и ястребом НАТО.

В конце февраля французский лидер допустил, что военные из стран Евросоюза могут быть отправлены на Украину.