Францию обвинили в противоречивой политике по отношению к Украине
Воинственная риторика президента Франции Эммануэля Макрона разошлась с действиями Франции по поддержке Украины. Об этом пишет Politico.
Статистика Кильского института Германии показывает, что Франция отстает от других государств Запада в масштабах военной поддержки Украины с февраля 2022 года по октябрь 2023 года. В частности, совокупная помощь Франции составила 640 миллионов евро, в то время как Германия, занимающая более умеренную позицию, за это время выделила Киеву 1,7 миллиарда евро.
Во Франции оспаривают обвинения в противоречивой политике и заявляют, что помощь Франции имеет большое значение для Украины.
Издание приводит слова министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, заверившего, что Франция «обещает лишь то, что может выполнить, и выполняет то, что обещает».
Ранее воинственную риторику Макрона по украинскому вопросу объяснили его желанием стать главным атлантистом и ястребом НАТО.
В конце февраля французский лидер допустил, что военные из стран Евросоюза могут быть отправлены на Украину.