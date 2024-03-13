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17:48, 13 марта 2024Ценности

Мария Шарапова вышла в свет в прозрачных штанах

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова вышла в свет в необычном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя экс-спортсменка посетила премьерный показ сериала «Яблоки никогда не падают». Для мероприятия знаменитость выбрала черный вельветовый жакет, прозрачные расклешенные штаны и блузку. При этом она взяла с собой небольшую сумку и примерила остроносые туфли в тон.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Мария лучше всех!», «Она королева всегда и везде», «Великолепная», «Одна из самых красивых женщин на свете», «Необыкновенная красота», — писали они.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова также появилась в необычном образе на Неделе моды в Париже. Тогда бывшая теннисистка посетила показ бренда Valentino в черной пижаме с белой окантовкой, которая включала в себя легкую кофту с цветочной аппликацией и штаны капри.

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      Мария Винар
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