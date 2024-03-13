МЧС опровергло сообщения о якобы готовящейся эвакуации из Белгородской области

В МЧС опровергли сообщения о якобы готовящейся эвакуации из Белгородской области

В МЧС России опровергли сообщения о якобы готовящейся эвакуации из Белгородской области и призвали граждан доверять только информации из официальных источников. Об этом говорится в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

В ведомстве пояснили, что местным жителям с неизвестных номеров звонят некие лица, которые представляются сотрудниками МЧС и оповещают о предстоящей эвакуации.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком!» — подчеркнули в МЧС, добавив, что его сотрудники не совершают звонки населению.

Ранее в Белгородской области за сутки зафиксировали около 320 прилетов снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из ежедневной сводки ударов по региону, которую опубликовал губернатор региона Вячеслав Гладков.

