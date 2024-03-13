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19:14, 13 марта 2024Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении нового БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Над Белгородской областью уничтожен новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, очередная попытка атаки украинских войск была пресечена около 18:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

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