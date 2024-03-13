Минобороны отчиталось об уничтожении нового БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Над Белгородской областью уничтожен новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, очередная попытка атаки украинских войск была пресечена около 18:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

В ночь на 12 марта на территорию региона сразу по трем направлениям — в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшина — попыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа. Российские войска отразили атаку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.