Минобороны отчиталось об уничтожении нового БПЛА над Белгородской областью
Над Белгородской областью уничтожен новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По их данным, очередная попытка атаки украинских войск была пресечена около 18:30 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.
В ночь на 12 марта на территорию региона сразу по трем направлениям — в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшина — попыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа. Российские войска отразили атаку.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.