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16:53, 13 марта 2024Россия

Минобороны России сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью

Минобороны России: украинский БПЛА уничтожен в небе над Белгородской областью

Фото: Константин Емченко / Коммерсантъ

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в среду, 13 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

«13 марта около 16:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Ранее 13 марта губернатор области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки в регионе зафиксировали около 320 прилетов снарядов со стороны Украины. Помимо того, ВСУ использовали для атак больше 20 различных БПЛА.

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      Игорь Дмитров
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