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20:25, 13 марта 2024Россия

Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Белгородской области

Минобороны России сообщило о попытке ВСУ атаковать Белгородскую область БПЛА

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Украина попыталась совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на объекты, расположенные в Белгородской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным российского оборонного ведомства, попытка Киева совершить атаку c применением БПЛА была пресечена в среду, 13 марта, около 19:15 по московскому времени.

В Минобороны России отметили, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области.

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