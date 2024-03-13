Молдавский регион захотел получать соцвыплаты с помощью России

Глава Гагаузии Гуцул попросила Россию открыть счета для социальных выплат

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к правительству России за помощью в открытии банковских счетов в российских финансовых учреждениях, ее слова передает РИА Новости.

«Я обратилась к властям РФ с просьбой дать возможность удаленно открыть счета жителям Гагаузии, чтобы на эти счета мы могли начислять пенсионерам надбавки, чтобы гагаузские учителя, врачи, работники полиции по таким счетам могли получить надбавки к основной зарплате», — рассказала Гуцул, отметив, что счета будут работать в российской платежной системе «Мир».

Гуцул также рассказала о своем желании развивать экономические отношения между Гагаузией и Россией: «Прямо сейчас мы обсуждаем и прорабатываем с нашими российскими партнерами конкретные цифры льгот по акцизу, пошлинам и так далее».

Ранее Гуцул заявила, что ведет переговоры с российским «Газпромом» по поводу прямых поставок газа и специальных тарифов на него. По ее словам, обсуждаются юридические и правовые тонкости.