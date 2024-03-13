Молдавский регион захотел получать газ напрямую от «Газпрома»

Глава Гагаузии Гуцул заявила о переговорах с «Газпромом» по спецтарифам на газ

Власти молдавской автономии Гагаузия ведут переговоры с российским «Газпромом» по поводу прямых поставок газа и специальных тарифах на него. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул, передает Telegram-канал «RT на русском».

По ее словам, обсуждаются юридические и правовые тонкости. Также Гуцул рассказала, что с российским руководством прорабатывается вопрос открытия для жителей автономии счетов в системе «Мир».

На прошлой неделе глава Гагаузии встретилась с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. После этого она заявила, что автономия выбрала евразийский курс, а Кишиневу придется с этим считаться.

В ноябре прошлого года Гуцул заявляла, что регион сможет получать газ из Турции дешевле, чем остальная страна. Для этого был подписан контракт с молдавским оператором NordGaz Furnizare, а поставлять газ он должен был из хранилищ на территории Украины.

В 2023 году власти Молдавии отказались от закупок российского газа. Как отмечал глава Минэнерго республики Виктор Парликов, таким образом удалось сэкономить 60 миллионов евро.