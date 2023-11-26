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07:47, 26 ноября 2023Экономика

Молдавский оппозиционер объяснил более низкие цены на газ для Гагаузии

Шор: газ для Гагаузии дешевле благодаря компенсации турецких бизнесменов

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Поставки газа по сниженной цене в ряд регионов Молдавии возможны благодаря тому, что их компенсируют турецкие бизнесмены. Об этом заявил молдавский политик и предприниматель Илан Шор в своем Telegram-канале.

По словам Шора, существует турецкая компания, «которая вежливо согласилась помочь Молдове — вернее тем регионам, которыми руководим мы — получать газ по доступной цене». Уточняется, что такое преимущество есть у Гагаузии, Тараклийского и Оргеевского районов.

Политик подчеркнул, что необходимые для Молдавии запасы газа сейчас находятся в хранилищах Украины, а поставки будут осуществляться через энергетическую компанию NordGaz Furnizare. Шор отметил, что проект позволит потребителям получать газ на 40 процентов дешевле, чем сейчас.

Ранее Шор заявил, что экономический кризис в Молдавии начался из-за того, что руководство страны испортило отношения с Россией. Последствиями политики Партии действия и солидарности (ПДС) он назвал завышенные тарифы на газ и электроэнергию, а также максимальную бедность населения республики.

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      Юлия Мискевич
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