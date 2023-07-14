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15:19, 14 июля 2023Бывший СССР

Молдавский оппозиционер Шор назвал причину кризиса в стране

Молдавский политик Шор: кризис в стране начался из-за испорченных отношений с Россией

Фото: Telegram-канал Ilan Shor

Экономический кризис в Молдавии начался из-за того, что руководство страны испортило отношения с Россией. Об этом рассказал оппозиционный молдавский политик Илан Шор в своем Telegram-канале.

«Все это произошло потому, что именно Европа заставила Майю Санду поругаться с Россией, и результатом этого стали те тарифы, которые сегодня вынуждены платить граждане Молдовы», — написал Шор.

Последствиями политики Партии действия и солидарности (ПДС) он назвал завышенные тарифы на газ и электроэнергию, а также максимальную бедность населения республики. По его словам, за время правления ПДС уровень бедности вырос в несколько раз.

Шор выступил за проведения референдума для определения внешнего курса страны. «Мы способны сами определять свое будущее и строить такую Молдову, которой мы могли бы гордиться», — заключил он.

Ранее стало известно, что население республики может сократиться вдвое за следующие 50 лет при сохранении нынешних демографических показателей.

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