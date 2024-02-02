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11:29, 2 февраля 2024Экономика

Европейская страна допустила возобновление закупок газа у «Газпрома»

Глава Минэнерго Парликов: Молдавия может возобновить закупки газа у «Газпрома»

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Молдавия может возобновить закупки газа у «Газпрома» для правого берега Днестра. Такую возможность допустил глава Минэнерго республики Виктор Парликов, его слова приводит «Интерфакс».

В 2023 году европейская страна отказалась от поставок российского газа в пользу покупок топлива на бирже. Таким образом, Молдавия сэкономила около 60 миллионов евро, отметил Парликов. Однако, если «Газпром» предложит выгодную цену, в стране могут вернуться к поставкам из России, никакого политического запрета на это нет.

«Если цена будет лучше, тогда можем закупить у "Газпрома". Такой сценарий не исключен. Я не говорю, что мы так сделаем, но и не исключаю. Но если цена на бирже будет выгоднее, тогда зачем переплачивать "Газпрому"? Мы в первую очередь исходим из цены, чтобы тариф для конечного потребителя был как можно ниже», — пояснил он.

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В декабре 2023 года глава «Молдовгаза» Вадим Чебан заявил, что закупочная цена на природный газ, который «Газпром» поставляет в Молдавию, вырастет до 831,04 доллара за тысячу кубометров. Стоимость газа по индексу нидерландского хаба TTF на тот момент опустилась ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, республика в рамках продолжающегося конфликта с российским монополистом получала российский газ для Приднестровья примерно в полтора раза дороже.

В сентябре норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance завершили аудит исторического долга «Молдовгаза» перед «Газпромом». По их подсчетам, реальная задолженность компании перед поставщиком составляет только 8,6 миллиона долларов. «Газпром» не согласился с такой оценкой и по-прежнему настаивает на выплате 709 миллионов долларов. В ответ Молдавия объявила о курсе на отказ от закупок российского газа.

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      Вячеслав Агапов
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