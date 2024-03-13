Москвичи бросились скупать жилье в одной стране

Спрос на жилье в Турции со стороны москвичей рекордно вырос

По итогамм февраля спрос на турецкую недвижимость со стороны жителей Москвы рекордно вырос. О том, что москвичи бросились скупать жилье в стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости ГЖА.рф.

За месяц московский спрос на недвижимость в Турции увеличился на 81,3 процента. Рост оказался максимальным в рамках ежемесячной динамики начиная с июля 2020 года.

Отмечается, что покупательский интерес со стороны жителей столицы показывает положительную динамику третий месяц подряд, начиная с декабря. При этом спрос в феврале 2024 года оказался несколько ниже, чем в феврале 2023-го — на 0,4 процента.

Ранее Турция возглавила рейтинг популярных у россиян стран для покупки жилья по версии компании Edeluxe. Запросы о местной недвижимости в январе-феврале превысили 40 процентов.