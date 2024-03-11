Названы популярные у россиян страны для покупки жилья

Edeluxe: Турция возглавила рейтинг популярных у россиян стран для покупки жилья

Покупка недвижимости за рубежом остается одним из самых безопасных видов инвестирования. Какие страны пользуются наибольшей популярностью среди россиян, «Ленте.ру» назвали аналитики инвестиционной компании Edeluxe.

Рейтинг фирмы возглавила Турция. Запросы по поводу местной недвижимости в январе-феврале составили больше 40 процентов. При этом год назад жилплощадь в этой стране искали на 39,5 процента чаще.

Активный спрос россиян зафиксирован на объекты в Таиланде. На долю тайской собственности пришлось 17 процентов от общего числа запросов. За год интерес к здешнему жилью вырос на 43 процента.

Замыкает тройку лидеров Грузия. В начале 2024 года соотечественники интересовались лотами в этой стране почти в 13 процентах случаев. В феврале 2023-го спрос на грузинскую недвижимость был выше на 24 процента.

По мнению основателя компании Юлии Щукиной, в этом году стоит присмотреться к объектам в Японии — на фоне предстоящих Олимпийских игр. Выгоду также сулят инвестиции в жилье Омана с его нулевой налоговой ставкой для резидентов. Кроме того, ценник на местную недвижимость довольно доступный. Вдобавок эксперт советует обратить внимание на быстроразвивающийся рынок Камбоджи. Среди других стран, в чье жилье стоит вкладываться, Щукина называет Соединенные Штаты. Рынок недвижимости здесь постоянно растет, в особенности в Майами и Лос-Анджелесе.

Ранее список приоритетных направлений для покупки жилья аналитики дополняли Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Индонезией, Кипром, Венгрией, Грецией и Испанией. Крупнейшим в 2024 году рынком элитной недвижимости, по прогнозам специалистов, станет Окленд. Предпочтение столице Новой Зеландии отдает большинство сверхбогатых людей с состоянием от 30 миллионов долларов и выше.